Qualifications CAN 2025 : La CAF favorise-t-elle la Gambie au détriment des Comores ?

La Confédération Africaine de Football (CAF) se retrouve à nouveau au centre d’une vive controverse. Selon un article d’Afrikafoot.fr, des décisions récentes prises par l’instance africaine soulèvent des questions quant à son impartialité et sa crédibilité. En particulier, la CAF a récemment validé la pelouse du stade de Bakau à Banjul, en Gambie, fermée depuis plus de deux ans, pour y organiser un match décisif de qualification à la CAN 2025 entre la Gambie et les Comores. Ce geste suscite de vives interrogations, notamment du côté comorien, où l’on voit en cela un acte de favoritisme envers la Gambie.

Actuellement deuxièmes du groupe A avec six points, les Comores luttent pour se qualifier pour la CAN 2025, suivant de près la Tunisie. Cependant, la décision de la CAF de permettre à la Gambie de jouer à domicile, malgré l’état incertain du stade de Bakau, apparaît comme un coup dur pour l’équipe comorienne, qui pourrait se voir désavantagée. La question qui émerge est la suivante : la CAF souhaiterait-elle secrètement une défaite des Comores en favorisant la Gambie ? Ce sentiment est renforcé par les méthodes employées pour valider le stade.

Pour s’assurer de la conformité du stade, la CAF a envoyé un inspecteur sénégalais, une décision que certains observateurs estiment peu judicieuse, compte tenu des liens historiques et culturels entre le Sénégal et la Gambie. Cette proximité pourrait nourrir des soupçons de partialité, remettant en cause la neutralité de l’inspection. Pour de nombreux observateurs, cette démarche ressemble plus à une formalité qu’à une véritable évaluation des infrastructures.

Un autre aspect inquiétant réside dans la précipitation de la CAF. Un courrier daté du 24 octobre a informé les équipes que le match se tiendrait à Bakau le 15 novembre à 19h GMT, et ce, avant même que l’inspection ne soit officiellement validée. Cette démarche précipitée soulève des interrogations sur le sérieux du processus d’évaluation et sur la volonté réelle de la CAF de garantir l’équité entre les équipes. En comparaison, lorsque les Comores ont demandé une inspection pour le stade de Malouzini, la CAF a pris quinze jours pour rendre son verdict, reçu le 16 octobre après une inspection fin septembre. Cette différence de traitement sème le doute sur le respect des délais et sur la transparence de la CAF.

En persistant à maintenir le match à Bakau, malgré des délais serrés et des procédures discutables, la CAF s’expose à des accusations de favoritisme. Cette situation met en lumière un problème plus profond : comment une organisation qui aspire à représenter l’ensemble du football africain peut-elle justifier de telles décisions ? La CAF est-elle prête à sacrifier sa crédibilité pour favoriser certaines équipes au détriment d’autres ?

Pour les Comores, qui ont travaillé dur pour se hisser parmi les meilleures équipes africaines, cette situation est particulièrement décourageante. Elle met en exergue la nécessité pour la CAF de réévaluer ses pratiques pour garantir une justice et une transparence absolues. Si elle continue d’agir de manière opaque, l’instance dirigeante du football africain risque de perdre non seulement la confiance des équipes qu’elle représente, mais également celle des millions de fans à travers le continent.

Les Comores méritent des chances équitables, tout comme la Gambie et chaque nation engagée dans cette compétition prestigieuse. Pour le bien du football et pour l’honneur de l’Afrique, la CAF doit aujourd’hui faire preuve de transparence et de responsabilité.



Misbah Said