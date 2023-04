La France est une nation qui se targue d’être le berceau de la démocratie et de la liberté, mais récemment, ses actions à Mayotte ont mis en lumière une réalité beaucoup plus sombre. L’Opération Wuambushu, qui a été lancée pour chasser les Comoriens de Mayotte, a suscité une vague de protestations.

A Moroni, des manifestations ont éclaté dans la ville pour dénoncer l’opération de la France. Les manifestants ont scandé « Non à la France » et « Non à la présence française à Mayotte ». Ces slogans ont été repris par des milliers de personnes qui exigent que la France mette fin à ses actions répressives contre les Comoriens.

Les manifestations ont atteint leur apogée ce samedi, lorsque Désiré, un jeune activiste, a arboré un drapeau russe en signe de protestation contre la France. Les forces de l’ordre ont essayé de l’arrêter, mais les citoyens qui étaient présents sur place ont refusé de laisser faire. Cette scène est devenue virale sur les réseaux sociaux, suscitant une vive réaction de la part de la communauté internationale.

La France a longtemps été considérée comme un pays qui défend les droits de l’homme et la démocratie, mais l’Opération Wuambushu à Mayotte révèle une réalité beaucoup plus sombre.

Soibah Said