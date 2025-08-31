Promouvoir ensemble la Cause Mondiale de la Paix et du Développement et la Construction d’une Communauté d’Avenir partagé Chine-Afrique

Discours de l’ambassadeur de Chine aux Comores: Le Gouvernement chinois va commémorer solennellement le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise et de la Guerre mondiale antifasciste le 3 septembre, afin de se souvenir du passé, rendre hommage aux martyrs, chérir la paix et bâtir l’avenir. Cependant, dans certains pays comme le Japon, des absurdes thèses se propagent, tentant de distordre la vérité historique. Cela constitue une trahison contre la mémoire historique commune des militaires et civils chinois qui ont combattu au péril de leur vie, de l’ensemble des pays alliés, et même de l’humanité tout entière. De tels actes constituent des défis pour l’ordre international de l’après-guerre, pour la conscience humaine et pour tous ceux qui aiment la paix.

Il est un fait historique incontestable que la Guerre de résistance du peuple chinois contre l’agression japonaise a été la première à éclater et la plus longue de la Guerre antifasciste mondiale, la Chine a combattu et éliminé le plus grand nombre de troupes japonaises, jouant un rôle décisif dans l’échec définitif des agresseurs japonais. L’armée chinoise a mené près de 200 000 combats de toute tailles pendant 14 années consécutives. Plus de 35 millions de militaires et civils chinois ont été tués ou blessés. C’est bien en raison de ces contributions et de ces sacrifices héroïques qu’en 1942, la Chine figurait au premier rang parmi les signataires de la Déclaration des Nations Unies, aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni de l’Union soviétique.

Selon un proverbe chinois, les leçons du passé guident l’avenir. Il faut préserver activement la paix dans le monde. Comme ce que le Président Xi Jinping a indiqué, l’humanité vit dans une communauté de sécurité indivisible. Membre fondateur de l’ONU, la Chine œuvre activement pour l’équité, la justice, et la cessation des hostilités. Lors de la conférence de San Francisco, elle a plaidé pour le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes et pour l’esprit anticolonialiste, contribuant ainsi à inscrire le principe de « l’égalité de droits des nations grandes et petites » dans la Charte des Nations Unies, sauvegardant une paix acquise au prix cher. La Chine a inscrit l’engagement à s’en tenir à la voie du développement pacifique dans les Statuts du Parti et dans la Constitution du pays, promeut activement la cause de paix dans le monde. De plus, la Chine est le plus grand pourvoyeur de casques bleus parmi les membres permanents du Conseil de Sécurité de l’ONU, le deuxième contributeur financier de l’ONU et de ses opérations de maintien de la paix, elle affiche aussi le meilleur bilan parmi les grands pays sur la question de la paix et de la sécurité.

Cette année marque également le 80eanniversaire du recouvrement de Taiwan. En tant que résultat victorieux de la Seconde Guerre mondiale, le recouvrement de Taiwan à la Chine fait partie intégrante de l’ordre international d’après-guerre. Le principe d’une seule Chine est le consensus écrasant de la communauté internationale. Une série de documents en droit international, dont la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations Unies, confirment la souveraineté de la Chine sur Taiwan, dont les faits historiques et juridiques ne souffrent d’aucun doute.

Nous devons œuvrer ensemble à la construction d’une communauté d’avenir partagé pour l’humanité. À ce moment historique où s’accélèrent les transformations inédites, les déficits de paix, de développement, de sécurité et de gouvernance continuent de s’alourdir. Le Président Xi Jinping a lancé la vision importante de construire une communauté d’avenir partagé pour l’humanité, l’initiative « Ceinture et Route », l’Initiative pour le développement mondial, l’Initiative pour la sécurité mondiale et l’Initiative pour la civilisation mondiale, mettant en avant les solutions chinoises aux défis mondiaux auxquels est confrontée la cause de la paix et du développement de l’humanité, orientant ainsi la réforme du système de gouvernance mondiale vers une direction plus juste et plus raisonnable.

Nous devons promouvoir résolument un développement commun. La Chine est le plus grand pays en développement au monde, et l’Afrique est le continent regroupant le plus grand nombre de pays en développement. En tant que membre important du Sud global, la Chine s’engage toujours à favoriser la solidarité et la coopération au sein du Sud global. Fidèle aux principes de « sincérité, résultats effectifs, amitié et bonne foi », la Chine a avancé les six propositions et les dix Actions de partenariat Chine-Afrique pour faire progresser ensemble la modernisation de la Chine et de l’Afrique main dans la main. En adoptant une conception correcte de la justice et des intérêts, la Chine pratique « cinq non » dans ses coopérations avec l’Afrique : ne pas s’ingérer dans la recherche par les pays africains d’une voie de développement adaptée à leurs conditions nationales, ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures africaines, ne pas imposer la volonté de la Chine à l’Afrique, ne pas assortir les aides chinoises à l’Afrique de condition politique quelconque, et ne pas poursuivre des intérêts politiques égoïstes dans la coopération en matière d’investissement et de financement avec l’Afrique. En 2023, lors du mandat du Président Azali Assoumani à la présidence tournante de l’Union africaine, la Chine était le premier pays à avoir explicitement exprimé son soutien à l’adhésion de l’UA au G20. Cette année, la Chine soutient fermement la tenue du sommet du G20 sur le continent africain, afin d’ajouter plus de participation africaine et du Sud à la gouvernance mondiale, créant ainsi un brillant moment pour le Sud.

La paix mondiale et le développement commun sont précieux pour tous les pays. Cette année marque le 50e anniversaire de l’indépendance des Comores et le 50eanniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les Comores. Les Comores ont déployé des efforts considérables pour réaliser leur indépendance nationale et préserver leur souveraineté. La Chine est le premier pays à reconnaître l’indépendance des Comores et à établir des relations diplomatiques avec les Comores, ainsi que le premier pays à établir un partenariat stratégique avec les Comores. L’amitié entre nos deux pays transcende les montagnes et les mers et remonte à loin dans l’histoire. Du Palais du Peuple au projet de l’ORTC, de l’Hôpital de l’amitié sino-comorienne sur l’île d’Anjouan aux travaux de réhabilitation des routes sur l’île de Mohéli, en passant par l’équipe médicale chinoise envoyée aux Comores et le projet de lutte contre le paludisme, l’aide chinoise est tangible, perceptible et concrète. Elle bénéficie largement à la population et est chaleureusement accueillie. La Chine est disposée à travailler avec les Comores pour mettre en œuvre l’important consensus des deux Chefs d’État, promouvoir à haut niveau le développement du partenariat stratégique sino-comorien et perpétuer l’amitié de la construction d’une communauté d’avenir partagé sino-comorienne, et œuvrer main dans la main à préserver la paix mondiale et promouvoir le développement commun.

HUANG Zheng, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en Union des Comores