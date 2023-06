Projet RECA ERA : Une avancée pour l’agriculture comorienne, mais des défis demeurent.

Le ministère de l’Agriculture des Comores, en collaboration avec l’ambassade de France et la FAO, a récemment inauguré trois Centres Ruraux de Développement Économique (CRDE) réhabilités. Ces centres ont été rénovés dans le cadre du projet RECA ERA, financé par la France à hauteur de 972 000 euros. Les centres de Dimadjou ya Hamahamet à Ngazidja, Fomboni à Mwali et Tsembehou à Ndzouani ont été entièrement réhabilités.

Le projet RECA ERA visait à renforcer les capacités managériales, techniques et infrastructurelles de ces CRDE pour améliorer la disponibilité et l’accès inclusif aux services de conseil agricole. L’objectif était d’augmenter la productivité des agriculteurs et leur technicité pour mieux produire et donc d’avoir plus de produits sur les marchés.

Cependant, malgré les avancées, des défis demeurent. Le projet, bien qu’important, soulève des questions sur la durabilité de ces initiatives et la nécessité d’un soutien continu pour garantir leur succès à long terme. De plus, il est crucial de s’assurer que ces projets atteignent les agriculteurs à la base et répondent à leurs besoins concrets, comme l’accès à des semences de qualité et à des équipements appropriés. Enfin, la formation sur le terrain et le conseil agricole restent des besoins importants pour les agriculteurs comoriens.

ANTUF Chaharane