Projet connectivité inter-îles I Le début des travaux prévu pour le premier trimestre de 2023

Moins d’un an après la signature des accords de financement entre le gouvernement comorien et la Banque mondiale, principal bailleur, les activités du projet connectivité des îles pourraient si tout va bien commencer dès le premier trimestre de l’année 2023. La première phase sera donc le lancement des travaux de construction du port de Bwangoma à Mwali.



A en croire, le coordonnateur, Mohamed M’madi Ahamada, l’appel à candidatures pour la pré-sélection des entreprises a été lancé. A partir du 27 décembre, l’on procèdera à l’étude des dossiers, en mettant l’accent sur les capacités techniques des sociétés soumissionnaires. Connecter les îles est un projet financé par le gouvernement comorien à travers la Banque Mondiale qui s’est engagé à débloquer 60 millions de dollars sur les 105 millions nécessaires. Son objectif est de faciliter le déplacement à travers les îles en renforçant la cohésion sociale. Certes les études de faisabilité datent de 2020, mais ce n’est que l’année d’après, que le train est entré en marche. “Nous devions travailler sur l’étude sur la sauvegarde environnementale et sociale et présenter le projet pour validation. C’est vers décembre 2021 que le conseil d’administration de la Banque mondiale a donné son aval. D’où ces retards”, a expliqué, le coordonnateur un fin connaisseur du secteur maritime. Il est le premier directeur des transports maritimes (Anam actuellement). Poste qu’il a occupé entre 2015 et 2016.

Des petits bateaux rapides

Le projet connectivité inter-îles” qui vise à améliorer la connectivité et la sécurité des transports maritimes, afin de mieux relier les populations aux marchés intérieurs des Comores se décline en trois composantes. D’abord la construction d’un port d’un quai de 250 mètres de longueur, à Bwangoma à Mwali. Ensuite deux petits ports secondaires dont un à Uroveni, au sud de Ngazidja et un autre à Vasi, sur l’île de Ndzuani. La troisième phase, sera l’achat de quatre petits bateaux rapides répondant aux normes de sécurité et dotés d’une capacité de 25 à 30 personnes. “ Les deux feront la navette Uroveni- Hoani seront pendant que les autres vont opérer entre vassi et Hoani. Bwoingoma cela permettra d’éviter les drames à répétition.

La population pourra se déplacer librement. Il faut noter aussi que ces ports seront dotés de toutes les infrastructures, notamment les terre-pleins, la clôture et autres bâtiments”, a détaillé, le coordonnateur dans un entretien accordé à Al-watwan. « Sur le plan social, ce projet veut tirer vers le haut la population la plus démunie en lui donnant les ressources de subsistance » a complété, Mohamed M’madi Ahamada. “Il stimulera le développement de l’économie bleue. C’est la raison pour laquelle le gouvernement par le biais des différents ministres des finances qui se sont succédé s’est approprié le projet. Nos concitoyens doivent comprendre que notre devenir se trouve aussi dans le secteur maritime”, a assuré, le coordonnateur.

Initialement, la Banque mondiale avait alloué une enveloppe de 40 millions, mais le bureau d’études avait réévalué le coût des travaux. “La Banque mondiale, a accepté d’ajouter 20 millions supplémentaires. De son côté, le gouvernement s’est approché des autres partenaires à l’instar de l’Afd. La banque africaine de développement et la banque islamique ont également accepté de débourser les 40 millions. Soit donc un financement total de 105 millions”, a indiqué, Mohamed Mmadi. Cet argent financera non seulement les travaux, mais une partie sera affectée à la formation. Le projet devrait prendre fin en 2028.

Abdou Moustoifa Al-watwan