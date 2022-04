Produits importés : Le ministère de l’Economie réaménage les prix

Suite à la rencontre entre le président de la République, Azali Assoumani, et les opérateurs économiques, le ministère de l’Economie a publié une note circulaire visant à rectifier et à corriger certains prix de certains produits importés. La présente note a pris en compte les intermédiaires, une catégorie de commerçants dont les doléances n’avaient pas été prises en compte. Il s’agit de ceux qu’on appelle autrement demi-grossistes, lesquels achètent pour revendre dans les villages et les quartiers. Le secrétaire général du ministère de l’Economie, Saïd Abdou Salime a appelé “tous les concernés à faire preuve de civisme et à faire respecter les prix fixés”.

Le secrétaire général du ministère de l’Economie et le directeur général de l’Economie et du commerce ont convié la presse hier, mercredi 13 avril, pour annoncer la publication d’une note circulaire relative à l’application de l’arrêté n°22-004/Meiie/Cab. La note en question porte rectification des prix plafonds de certains produits importés publiés dans le dernier arrêté ministériel.

Sensibiliser et faire respecter les prix

La note circulaire a pris en compte les intermédiaires de la chaîne de distribution qui n’étaient pas pris en compte dans l’arrêté.

Ces derniers jouent rôle important, à en croire le secrétaire général du ministère de l’Economie.“Cela concerne les personnes qui achètent pour revendre dans les villages et les quartiers. Alors, l’importance de cette note et de clarifier certaines choses et préciser bien les prix pour éviter de léser une partie des commerçants mais aussi des citoyens”, a indiqué Saïd Abdou Salime, insistant que le contrôle se fera dorénavant sur la base de cette note circulaire.

Le secrétaire général du ministère de l’Economie a ainsi appelé les principaux “concernés à faire preuve de civisme et à faire respecter les prix fixés” surtout en cette période de Ramadhwani. “Nous rappelons que les forces de l’ordre veillerons à l’application de ces prix et des sanctions seront prises à l’encontre des commerçants grossistes, demi-grossistes et/ou détaillants qui agiront contrairement à ces prix”, a-t-il souligné, précisant toutefois que les forces de l’ordre n’ont pas à sanctionner mais à sensibiliser la population et les opérateurs sur les prix à appliquer. “Ces prix seront appliqués partout sur le territoire et nous appelons également les gouvernorats des îles et les mairies à nous accompagner pour faire en sorte qu’ils soient respectés”, a lancé Saïd Abdou Salime.

Nassila Ben Ali/ Alwatwan