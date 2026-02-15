Procès sous haute tension à Moroni : la famille de Youssouf Ali attend justice

La capitale comorienne s’apprête à vivre un moment décisif. Ce lundi 16 février, au Palais de Justice de Moroni, s’ouvrira le procès des accusés dans l’affaire du meurtre de Youssouf Ali, originaire de Ndrouani. Un crime qui a profondément bouleversé la population et ravivé les inquiétudes face à la montée de la violence.
Depuis l’annonce de l’audience, la ville retient son souffle. À Ndrouani comme à Moroni, les proches de la victime espèrent que ce procès permettra enfin d’établir toute la vérité sur les circonstances de ce drame. Pour la famille de Youssouf Ali, il s’agit d’une étape essentielle dans un long chemin de douleur et d’attente.
Au-delà du cas individuel, c’est toute une communauté qui observe cette procédure avec attention. Nombreux sont ceux qui réclament une justice ferme, transparente et exemplaire. Dans les rues et sur les réseaux sociaux, les appels à mettre fin à l’impunité se multiplient.
