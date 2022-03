Presse: Al-Fajr réclamerait des factures impayées à Beit salam et à d’autres administrations publiques.

Le gouvernement comorien a mobilisé plus de 500 millions de nos francs pour le dialogue national inter-comorien et pourtant des factures impayées traînent dans les tiroirs du palais de Beit salam, ministère des affaires étrangères et d’autres administrations publiques.

En effet, Al-Fajr, un quotidien privé qui n’a jamais eu de subvention de l’Etat et qui se voit écarter par le service de communication de la présidence, n’est pas épargné.

Selon nos informations, les responsables du journal ont décidé d’arrêter l’abonnement de la présidence au motif que le quotidien accusait des impayés de leurs factures depuis 2016.

Malgré les aller-retour et les différentes rencontres des personnes chargées de faciliter le paiement de ces factures, un grand mystère demeure. Certains ont affirmé que le chèque aurait été signé mais aucune somme n’aurait été versé dans le compte de ce quotidien. Le président Azali Assoumani, grand défenseur de la presse comorienne serait-il au courant ?

Mais pourquoi le président Azali Assoumani qui lit Al-Fajr tous les matins et qui ne le lit pas actuellement ne pose pas la question à ses proches collaborateurs de la communication? Comment cette dernière parvient-elle à faire la revue de presse de tous les jours au président?

Et pourtant, malgré les petites fautes de français et les phrases parfois incompréhensibles, le président de la République a déjà déclaré publiquement en juillet dernier lors de la fête de l’indépendance à Anjouan qu’il lisait Al-Fajr et La gazette, deux journaux indépendants qui osent faire les critiques. Contrairement à Al-watwan qui fait des éloges au gouvernement. Le ministère des affaires étrangères et le ministère de l’intérieur ont aussi un devoir à régler auprès de ce quotidien privé.

À noter que les quotidiens privés aux comores n’ont jamais eu de subventions de l’état comorien.

Comment voulez-vous que ce quotidien paie les salariés et paie aussi des impots sachant que Beit-salam et certains administrations publiques ne veulent pas aussi payer à leur tour les factures de leur abonnement ? Incroyable ! Mais nous y reviendrons bientôt.

À suivre….