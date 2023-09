Président Azali Assoumani au sommet du G20 en Inde.

Le Président Azali Assoumani, leader de l’Union africaine, s’apprête à participer au sommet du G20, qui se tiendra du 9 au 10 septembre 2023 à Pragati Maidan, New Delhi, en Inde. En tant que représentant de l’Union africaine, il vise à promouvoir les intérêts et les priorités de l’Afrique sur la scène mondiale. Le sommet du G20 en Inde abordera des sujets variés, notamment la gestion de la crise sanitaire mondiale, les changements climatiques et le commerce international. La participation de l’Afrique aux discussions internationales est essentielle pour traiter les défis mondiaux. Le sommet du G20 est une occasion pour les principales économies mondiales de collaborer. La possible adhésion de l’Union africaine au G20 pourrait également être officialisée lors de ce sommet. Plusieurs dirigeants, dont le Président américain Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi, soutiennent l’adhésion de l’Union africaine en tant que « membre permanent du G20 ». L’Union africaine regroupe 55 pays avec un PIB total de trois mille milliards de dollars.

ANTUF Chaharane