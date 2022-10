Pourquoi Thuram et son Foundhi gardent le silence après les révélations ?

C’est une question que tout le monde se pose. Pourquoi Thuram, l’avocat de Foundhi Djibril dans les réseaux sociaux garde le silence après les révélations et les témoignages sur Comores actualités ? Plusieurs femmes accusent le prédicateur religieux Djibril d’avoir volé leur argent alors qu’elles voulaient aller à Mecque.

Il faut dire que Djibril ne travaille pas et mène une vie de riche grâce aux élèves de Air Darassa. Il change d’hôtels et de pays très souvent et pourtant il ne travaille pas et ne dispose d’aucun bulletin de salaire.

Va t-il rembourser ses victimes ?