Politique ou guerre d’égo ?

Le compte face book de l’appel de Paris a été supprimé par les fondeurs de daula-ya-haki

Au sein du daula ya haki le torchon brule entre certains membres de l’appel de Paris qui soutiennent les deux gouvernements en exil et les autres qui jugent ces deux gouvernements complaisants. Pour rappel, le groupe de chanfiou soutient le gouvernement de Ziko et celui de Nourdine Mbaé le gouvernement de Moustoifa Said Cheikh.

Dimanche dernier sur la place de la république à Paris, un conflit a éclaté entre ses deux factions : celle de M.Mohamed Chanfiou et ses affidés dont parmi eux il y a M.Mohamed Barwane, M.Nordine Mbae, Omar Mirari, M.hadji Mbaé contre l’appel de Paris qui ne veut plus composer avec des frondeurs. Ce jour là, Le clan de M. Mohamed Chanfiou et ses alliés, ont franchi le rubican, en créant une bagarre qui a failli en finir aux mains sur la place de la république et puis en s’accaparant des instruments, micros et autres, comme s’il s’agissait de punir leurs enfants. C’est un déshonneur pour le pays et pour le peuple comorien.



Mais cerise sur le gâteau, aujourd’hui, ces frondeurs ont fait supprimer le compte face book de l’appel de Paris.

Comment des gens qui se disent patriotes et engagés depuis 3 ans pour libérer le pays, peuvent-ils humilier ainsi le peuple et la nation comorienne ? Il y a-t-il une logique entre le sentiment de patriotisme et en même temps être obsédé par ses petits intérêts, au point de cracher à la figure publiquement ce pays que vous aimez tant? On retient ici que la sélection comorienne de foot a honoré et donné une fierté à tous les comoriens, en se qualifiant le 25 mars dernier pour la CAN au Cameroun, quand la sélection politique de M.Chanfiou et Nourdine Mbaé viennent de porter atteinte à la souveraineté du pays.



Fakihi Mradabi