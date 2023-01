Plusieurs personnalités politiques du pays ont rendu un grand hommage au chef de l’état-major Youssouf Idjihad, nommé au rang de Général de brigade.

Mercredi dernier, le président de la République s’est rendu lui même à la caserne miliaire de KANDAANI pour la présentation des vœux du nouvel an 2023 aux forces de defense et de sécurité. C’était l’occasion au président lors de son discours d’évoquer la nomination au rang de général de brigade à Youssouf Idjihad chef d’état-major de l’armée nationale de développement.

En effet, après la cérémonie, plusieurs hommes politiques comme l’honorable député Ali Said Bakary ont réagi et ont salué cette nouvelle nomination. Il a déclaré:



» S.E.M. Azali Assoumani, Chef de l’Etat et Chef suprême des armées, a élevé au rang de général de brigade le chef d’état-major des armées, Youssouf Idjihad. Ce fut un honneur pour moi d’avoir assisté à ce grand évènement.

Notre chef d’état-major est un homme fidèle à sa mission. Un patriote, dévoué pour sauvegarder l’intérêt supérieur de la Nation.

Je félicite en premier lieu notre pays, puis notre armée.

Ma fierté pour S.E.M Azali Assoumani est toujours grandissante. C’est un visionnaire et notre pays gagnera inchaallah.

Que Dieu vous bénisse Monsieur le Président ainsi que votre aimable ».

