Plus de liaison directe entre la Réunion et Moroni ? Les Comoriens de La réunion manifestent leur colère

Saint-Denis, 21 mai 2025 – Ce mercredi matin, une grande manifestation s’est tenue dans les rues de Saint-Denis, à La Réunion. À l’appel du Collectif des usagers Réunion-Comores, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies devant la mairie pour dénoncer la suppression des vols directs entre La Réunion et Moroni, capitale des Comores, par la compagnie Air Austral.

Le cortège s’est dirigé en direction de la préfecture, avec un message clair : dénoncer les prix excessifs des billets d’avion et revendiquer le rétablissement d’une liaison directe entre les deux territoires. Pour de nombreuses familles comoriennes vivant à La Réunion, cette suppression complique considérablement les déplacements vers leur pays d’origine, aussi bien sur le plan financier que logistique.

La colère est d’autant plus vive que cette rupture de desserte survient dans un contexte où les tarifs aériens explosent, rendant les allers-retours de plus en plus inaccessibles pour les familles modestes.

Face à cette mobilisation, Air Austral a publié un communiqué dans lequel elle justifie la suspension des vols directs par des contraintes techniques et réglementaires. L’état de la piste de l’aéroport de Moroni ne permettrait pas à ses appareils d’y atterrir en toute sécurité. De plus, un audit nécessaire pour assurer la conformité des vols n’a pu être réalisé, l’aéroport n’étant pas en mesure de recevoir les équipes techniques.

Autre frein important : la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) impose actuellement des restrictions obligeant les vols à effectuer une escale à Mayotte. Une contrainte qui empêche Air Austral d’assurer une liaison directe entre La Réunion et Moroni.

La compagnie a néanmoins annoncé l’ouverture d’un groupe de travail avec sa filiale Ewa Air afin d’évaluer d’éventuels ajustements tarifaires pour la prochaine saison IATA en octobre 2025. Elle assure également être prête à relancer les vols directs dès que les conditions techniques et réglementaires seront réunies.

En attendant, la mobilisation des Comoriens de La Réunion continue de faire entendre une voix forte : celle d’une diaspora qui refuse l’isolement, et qui réclame justice et équité dans l’accès à ses racines.

Said Hassan Oumouri