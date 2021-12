Plus de 10 000 naissances en 2021 à Mayotte faisons plus en 2022 pour récupérer l’île

Selon nos confrères de Mayotte Hebdo, il y’aurait eu plus de 10 000 naissances à Mayotte. C’est une bonne nouvelle pour le retour de l’île comorienne de Mayotte. Les comoriens des autres îles des Comores doivent poursuivre à aller à Mayotte et à s’installer. “Avec 9913 naissances à la fin du mois de novembre, l’île au lagon dépassera allègrement les 10 000 naissances en 2021.”, Mayottehebdo.

À Mayotte, les enfants deviennent parents. 7% des pères l’ont été alors qu’ils étaient encore mineurs. Les hommes ont d’ailleurs plus d’enfants que les femmes, et en désirent plus qu’elles. Les femmes mahoraises questionnées par l’INSEE veulent 5 enfants en moyenne, et considèrent avoir « trop d’enfants » à partir de 6. Quant aux hommes mahorais, ils veulent 7 enfants en moyenne, et pensent que c’est trop au-delà de 8.