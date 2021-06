Plan de relèvement post Kenneth : 1000 logements pour les trois îles

Le ministre de l’aménagement du territoire Afretane Youssoufa est en mission à Mohéli pour clarifier aux autorités à tous les niveaux, les tenants et les aboutissants du projet de relèvement post Kenneth, le cyclone qui a dévasté le pays en avril 2019.

C’est à l’hôtel Wemani que le ministre Afretane Youssoufa a réuni les autorités et toutes les parties impliquées sur la mise en œuvre du projet relèvement post Kenneth notamment sur les infrastructures publiques et privées ciblées dans les zones touchées par le cyclone Kenneth et accroitre la résilience face aux catastrophes naturelles et climatiques. C’était l’occasion de partager également sur le mécanisme de gestion des plaintes sur les questions de violences basées sur le genre et leur plan d’action.

Pour ce qui est de Kenneth, c’est un projet mis en œuvre par le ministère de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et des transports terrestres, à travers une unité de gestion de projets, l’UGP. Ce projet, selon le ministre Afretane, a des impacts et des effets positifs considérables tels que le relèvement du secteur du logement en construisant 1000 logements, la résilience des zones côtières dont la construction de la digue de Djoiezi et Nioumachoi mais également la gestion intégrée des risques de catastrophe. « Mon département ne ménagera aucun effort pour accompagner le projet dans l’atteinte et la consolidation des objectifs visés par le projet afin de contribuer à la concrétisation de la vision du chef de l’État », devait préciser le ministre.

A noter que les Comores ont été durement touchées par le cyclone Kenneth du 24 au 25 avril 2019. Les dégâts occasionnés, selon les techniciens, se chiffrent à 185 millions de dollars dont 36% relatifs au secteur du bâtiment et travaux publics. C’est pourquoi le gouvernement a fait appel à ses partenaires pour un accompagnement et une reconstruction du pays. C’est ainsi que la Banque mondiale a octroyé un don de 45 millions de dollars au profit du gouvernement comorien à travers ce projet de relèvement post Kenneth. L’accord de financement, pour rappel, est signé le 25 décembre 2019 entre les deux parties.

Riwad/ hzkpresse