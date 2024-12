Plan 2025 : ambition affichée, mais les Comoriens réclament des actes

Le Secrétariat Général du Gouvernement et le Commissariat au Plan ont organisé une réunion d’envergure, rassemblant gouverneurs des îles autonomes, ministres, secrétaires généraux et directeurs généraux des entreprises publiques. L’objectif de cette rencontre était de finaliser le plan d’action 2025, un document stratégique visant à évaluer les progrès réalisés et à identifier les priorités pour l’année à venir.

Ce plan, qui s’inscrit dans la vision ambitieuse du Plan Comores Émergents à l’horizon 2030 porté par le président Azali Assoumani, mise sur une mobilisation collective. L’idée est de responsabiliser chaque acteur institutionnel pour assurer une mise en œuvre efficace des projets avant la fin de 2025. Cependant, si les intentions affichées sont louables, des interrogations légitimes émergent quant à l’efficacité réelle de ce type de réunion.

Ce genre de rencontre, bien que stratégique sur le papier, suscite des doutes parmi les citoyens comoriens. Nombre d’entre eux expriment une frustration face à un manque de résultats concrets. Les engagements pris lors de précédentes réunions similaires ont, pour beaucoup, tardé à se matérialiser. Cette situation soulève une question cruciale : ces réunions sont-elles réellement des catalyseurs de changement ou simplement des vitrines politiques ?

Misbah Said