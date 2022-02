Pénurie d’électricité: « Les projets de centrale hydraulique et solaire sont mal conçus »

Ce lundi 14 février devant la presse, le directeur général de la Société Comorienne d’électricité (SONELEC) a insisté sur le fait que le projet hydraulique financé par la BAD et celui de la société privée Vigor pour le solaire sont mal conçus et risquent d’appauvrir la SONELEC.

La Société nationale d’électricité des Comores (SONELEC) risque-t-elle de s’enfoncer dans la crise à cause d’une mauvaise conception supposée des projets hydraulique et solaire, comme semble le faire croire son patron. « Les deux centrales hydrauliques deviennent une lourde charge pour la Sonelec. Si on n’a pas démarré la centrale de Trenani, rien ne marche. Et le pire, les deux centrales n’arrivent même à fournir un Mégawatt », rappelle Soilihi Mohamed Djounaid, directeur général de la Société. Deux centrales financées par prêt de la Banque africaine de développement.

Selon ce dernier, la Sonelec est obligée de produire de l’énergie pour que le solaire puisse être distribué. « Le projet est conçu sans réserve de stockage et chaque mois, la SONELEC doit régler la facture de l’énergie produite par les sociétés privées », précise-t-il. Le directeur général insiste que « ces projets sont mal conçus et nous imposent trop de charges ». Il a fait savoir qu’ils sont en négociation avec INNOVA pour revoir la copie et Vigor sera consulté après.

A l’heure actuelle, seuls deux groupes électrogènes fonctionnent dans l’île. Plusieurs moteurs sont en panne et d’autres en révision par les équipes techniques nationales de Sonelec à l’instar du mécanicien en chef de la centrale d’Itsambouni (Ngazidja). Le directeur général, lors des questions réponses avec la presse a demandé pardon à la population devant son directeur régional et promet « un rétablissement proche de la fourniture régulière d’électricité d’ici la fin de la semaine ».

Dans l’île, des régions comptent des jours sans électricité et les excuses du patron pleuvent sans cesse. « La lumière quand elle est là, elle est là. Aucun discours ou maquillage ne changera la situation, si les pannes et les mauvaises gestions s’enchaînent », dit-il. Malgré ses coupures, seule la ville de Mutsamudu reste éclairée tous les jours. Une situation qui interroge beaucoup de citoyens de l’île. Et le directeur général répond par des arguments économiques et surtout de sécurité alimentaire. « Nous avons plusieurs chambres froides à Mutsamudu. Ces chambres froides nourrissent toute l’île. Donc on a choisi cette manière pour une double importance : sanitaire et écologique », indique-t-il.

Nabil Jaffar / LGDC