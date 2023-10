Pénurie d’eau : Les femmes font entendre leur voix malgré l’opposition des gendarmes

Vidéo. Des centaines de résidents en colère se sont rassemblés aujourd’hui à Badjanani (Moroni) pour dénoncer la pénurie d’eau et le manque d’électricité qui sévissent depuis des mois les Comores. Surnommés les « Madji na mwedje », elles ont scandé des slogans et exprimé leur frustration face aux conditions de vie de plus en plus difficiles.

Malgré un fort désir de manifester leur mécontentement par le biais d’une marche pacifique, les manifestants ont été confrontés à la gendarmerie qui a bloqué leurs efforts pour défiler dans les rues de la ville de Moroni.

Mohamed Youssouf