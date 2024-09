Pénurie de riz: hier à Anjouan aujourd’hui à Mohéli : Une crise sans fin ou un système profitable pour certain.

Depuis plus d’une décennie, les pénuries de riz sont devenues une réalité quotidienne dans les trois îles des Comores. Cependant, ces dernières semaines, ce sont surtout les îles d’Anjouan et de Mohéli qui en souffrent le plus, soulignant un problème structurel qui semble s’aggraver.

Le 28 août dernier, une cargaison de sept conteneurs de riz a finalement été déchargée au port de Mbwangoma à Mohéli, après plusieurs semaines de pénurie aiguë. Retardée par des conditions météorologiques défavorables, la distribution n’a pu commencer que le 30 août, apportant un soulagement temporaire aux habitants. Mais ces sacs de riz ne suffisent pas à combler les besoins croissants de la population. Pendant ce temps, à Anjouan, un autre navire chargé de riz, attendu le 29 août, n’était toujours pas arrivé deux jours plus tard, exacerbant la crise.

Dans un contexte de pénurie persistante, les habitants de ces îles sont souvent contraints de se tourner vers des alternatives coûteuses comme les macaronis ou les produits agricoles locaux, qui ne suffisent pas à nourrir les familles. Cette situation pousse les familles à l’extrême, beaucoup étant obligées de vendre leur bétail pour acheter du riz. « Tout le monde est appauvri par cette pénurie. Il n’y a plus d’économies dans nos foyers », déclare Assadi Kaembi, un grand cultivateur de l’île, illustrant la gravité de la situation.

Les autorités locales tentent bien de réagir pour endiguer la spéculation et le marché noir du riz. Une réunion s’est tenue récemment à Bonovo, réunissant la direction régionale de l’Onicor, le service des prix, la gendarmerie nationale et le cabinet du gouverneur Chamina Ben Mohamed, pour discuter des moyens d’améliorer la gestion et la distribution du riz. Cependant, ces efforts, bien qu’essentiels, ne semblent pas suffire à résoudre un problème enraciné depuis plus de dix ans.

Les pénuries de riz, devenues légion dans les trois îles, sont particulièrement sévères ces derniers temps à Anjouan et Mohéli. Cette situation persistante interroge : est-ce simplement une mauvaise gestion ou y a-t-il un système en place qui profite de la misère des habitants ? Il est urgent de trouver une solution durable pour mettre fin à cette crise chronique qui mine le quotidien des Comoriens.

ANTUF Chaharane