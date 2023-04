Pénurie de gaz aux Comores: une situation ubuesque entre retards de livraison et bonbonnes non restituées »

L’absurdité règne autour de la pénurie de gaz Hydrogaz aux Comores, qui survient en plein Ramadhwani. Les points de vente de Moroni affichent des stocks vides, les commandes passées auprès du fournisseur n’aboutissent pas, et les livraisons s’étirent sur des semaines. Les vendeurs se plaignent des procédures complexes à suivre et des difficultés pour récupérer le produit à la Société comorienne des hydrocarbures (Sch).

Selon Hachimia Said Bacar, obtenir le gaz est extrêmement compliqué, même en se rendant sur place. Un gérant de magasin attend une livraison de 100 bonbonnes depuis un an, sans aucune explication. La situation engendre des spéculations sur les motifs de ces retards: rupture de stock, attente de bateau, etc.

Les acheteurs optent pour les petites bonbonnes comme solution palliative, malgré les doutes sur l’existence d’une véritable pénurie. Des sources proches de la Sch nient cette pénurie, évoquant plutôt un problème de stock des bouteilles B12, utilisées par les clients qui ne souhaitent pas les restituer. Seules les bouteilles B6 sont distribuées, rendant l’approvisionnement insuffisant. Un bateau serait attendu pour le 11 avril, mais cette information ne résout pas l’absurdité de la situation.

Antuf chaharane