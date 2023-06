Pénurie de copies intégrales biométriques : la mairie de Mutsamudu enregistre une perte de 10 millions FC.

La commune de Mutsamudu, comme d’autres régions, fait face à une pénurie sévère de copies intégrales biométriques depuis plus de quatre mois. Cette situation a entraîné une perte financière significative pour la mairie, estimée à 2,5 millions FC par mois. Le maire, Zarouki Bouchrane, souligne que cette pénurie est un problème national, car ces documents sont importés de l’étranger. La mairie, qui générait habituellement près de 4 millions FC par mois grâce à l’état civil, ne perçoit plus que 1,5 million FC. Cette pénurie a eu un impact sur de nombreuses démarches administratives et a entraîné une perte totale d’environ 10 millions FC pour la mairie au cours des quatre derniers mois.

Saïd Hassan Oumouri