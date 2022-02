Pelerinage: Une troisième dose jugée «nécessaire» pour les 1 200 pèlerins comoriens

Le gouvernement avait dépêché, du 19 au 28 janvier, une mission en Arabie Saoudite pour échanger avec les autorités saoudiennes sur les préparatifs du Hadj 2022. La délégation conduite par le directeur de cabinet du chef de l’Etat, Dr Daniel Ali Bandar, a été reçue à Ryad par le vice-ministre saoudien du Hadj et de la Umra, Dr Abdelfattah Ben Souleymane Machat.

Les candidats comoriens au pèlerinage 2022 devraient prouver avoir reçu une troisième dose d’un vaccin autre que Sinopharm pour pouvoir se rendre sur les saints en juin prochain. C’est le message essentiel livré à une mission officielle comorienne dépêchée à Ryad par le gouvernement pour anticiper les préparatifs du pèlerinage 2022. Le royaume prévoit des conditions particulières pendant le pèlerinage à cause des nouveaux variants.

La délégation conduite par le directeur de cabinet du chef de l’Etat, Dr Daniel Ali Bandar, a été reçue à Ryad par le vice-ministre saoudien du Hadj et de la Umra, Dr Abdelfattah Ben Souleymane Machat. “Les autorités saoudiennes accordent toujours une importance particulière à notre pays en raison des bons rapports de confiance entre les plus hautes autorités et les liens de fraternité entre les deux peuples”, a souligné, samedi dernier, le député Abdoulfatah Said Mohamed au cours d’un entretien, profitant pour saluer les deux Serviteurs des saintes mosquées, le roi Salman Abdoulaziz et le prince héritier Mohamed ben Salman

Pfizer, Moderna, Johnson &Johnson…

Le directeur général de l’Agence nationale du hadj a indiqué que “le but de la mission était de lancer les préparatifs du pèlerinage 2022 -1443 de l’Hégire”.

Il a salué “les efforts de l’Arabie Saoudite” visant à faciliter la campagne 2022. Abdoulfatah Said Mohamed fera ensuite savoir que les autorités saoudiennes souhaiteraient que “tous les candidats souhaitant accomplir le hadj en 2022 justifient une troisième dose Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Il est obligatoire de se faire vacciner pour obtenir un visa pour aller en Arabie Saoudite”.Abdoulfatah Said Mohamed a assuré que l’organisation du Hadj pour cette année est lancée au niveau des autorités saoudiennes, saluant à cet égard “les efforts des encadrants et des missions médicales et administratives”. Il a, en outre, exprimé ses remerciements au Serviteur des Lieux saints de l’Islam qui a toujours veillé au bon déroulement du Hadj.

Le nombre des pèlerins comoriens cette année est estimé à environ 1 200, inscrits dans l’Agence nationale pour le Hadj et la Umra. La rencontre a permis d’examiner d’autres aspects liés au pèlerinage notamment le quartier général des pèlerins comoriens, les procédures administratives mesures de sécurité et de confort.

Et les conditions seront publiées dans les jours à venir. “L’Agence dévoilera les nouvelles dispositions pour l’année 2022”, a annoncé Le directeur général de l’Agence nationale du hadj. Le pèlerinage a été suspendu en 2020 puis en 2021 à la Mecque à cause de la Covid-19.

Abdallah Said Ali / Alwatwan