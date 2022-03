Pêche : Un bâtiment flambant neuf pour les pêcheurs d’Ikoni inauguré

Hier lundi, le local de la coopérative des pêcheurs de la ville d’Ikoni a été inauguré devant un parterre d’autorités. La coopérative a investi pour la construction de ce bâtiment pour la valorisation du secteur.

Fructifier les produits halieutiques, renforcer la sécurité et le contrôle des pêcheurs en mer, valoriser le secteur de la pêche dans la ville d’Ikoni, tels sont des objectifs de la coopérative des pêcheurs d’Ikoni à construire son local. La cérémonie inaugurale de ce bâtiment a eu lieu ce lundi sous la houlette des autorités de la commune, du pays et des diplomates accrédités en Union des Comores. Pour mettre ce local de six chambres et une salle de conférence en place, la coopérative a déboursé plus de 10 millions de francs comoriens pour redonner espoir, compétitivité et innovation au secteur de la pêche. « La coopérative a fait de son mieux, elle attend le soutien du gouvernement et des organisations internationales. Ce bâtiment est construit en une période de 14 mois. Chaque pêcheur a cotisé 1500 francs comoriens. C’est un grand pas franchi. Cette coopérative entreprend des actions considérables », a indiqué Chaouwali Abdallah.

Selon Mme Maliza Youssouf Said, cette structure regroupe plus de 200 membres actifs avec près de 75 vedettes et des employés ont été recrutés à temps plein afin de contrôler les travaux techniques et sécuritaires des vedettes qui partent en mer et assurer le ravitaillement en carburant.

La coopérative des pêcheurs d’Ikoni est créée en 1998 mais c’était en juin 2020 que la coopérative a été réactivée par l’adoption des nouveaux statuts. « Ce bâtiment est notre bureau pour penser à nos projets. Il y a une chambre avec des équipements censés nous contrôler en mer et assurer notre sécurité. Nous avons des projets à lancer pour le développement de la pêche et créer des emplois. Et désormais, nous avons un assureur, à savoir Afg Assurance », a déclaré le président de la coopérative des pêcheurs, Ali Houmadi Ali. Il a rappelé ainsi que les pêcheurs de cette ville ne manquent pas de carburant.

KDBA / al fajr