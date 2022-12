Le grand Facebookeur comorien à Marseille, Paul-Charles Delapeyre serait au chômage depuis 2015 selon l’avocat de Houmed Msaidié. Il vivrait grâce au RSA.

Il est parmi les grands opposants sur les réseaux sociaux du régime d’Azali même si Paul-Charles Delapeyre avait fait partie du régime d’Azali et avait occupé un poste important au côté de l’ancien vice-président Jaffar.

Please follow and like us: