En ce moment

Patrimoine chorégraphique : les associations de Ngazidja s’unissent pour créer une fédération

25 novembre 2025 La Rédaction À la une, Actualités 0

À Nyumadzaha ya Bambao, une dynamique culturelle sans précédent est en marche. Dimanche 23 novembre, les principales associations de danses traditionnelles de Ngazidja ont engagé un processus historique : la création d’une fédération destinée à structurer, protéger et transmettre un patrimoine chorégraphique encore éclaté.

Plus de trente associations ont répondu à l’appel d’une commission issue du dernier Festival Gombessa, présidée par Mohamed Ahamada, connu sous le nom de Godre. Dès la séance plénière d’ouverture, les discussions ont porté sur la gouvernance, les critères d’adhésion et les mécanismes de coordination d’un futur cadre commun, mais aussi sur l’urgence de valoriser les danses traditionnelles comoriennes.

Mohamed Ahamada a salué « une mobilisation inédite », estimant qu’il est désormais essentiel « de parler d’une seule voix ». Selon lui, cette fédération permettra d’organiser les activités culturelles avec plus de cohérence, de renforcer la transmission intergénérationnelle et d’offrir une représentation crédible au niveau national et international.

Les participants ont unanimement reconnu la nécessité d’impliquer davantage les jeunes et de préserver des savoir-faire menacés. Une commission de suivi a été créée pour poursuivre les consultations et établir une proposition commune. Pour beaucoup, cette démarche ouvre un nouveau chapitre pour les danses traditionnelles comoriennes, appelées à gagner en visibilité et en structuration.

IBM

En 2016, une maman a déposé une importante quantité d’or à La Meck Moroni en garantie d’un prêt. Après avoir intégralement remboursé ce prêt, l’or aurait dû lui être restitué, mais il a été volé. L’institution a reconnu sa responsabilité, mais depuis, elle garde un silence troublant. Aucun geste de réparation n’a été fait. Méfiez-vous : cette structure n’est pas digne de confiance.

Soyez le premier à réagir

Réagissez à cet article

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*


Copyright © 2025 | Comores Infos

error: Content is protected !!