Pascal Solet qui a abusé de 20 jeunes filles, recherché

Pascal Solet du nom de cet ancien enseignant de l’Alliance française de Fomboni serait activement recherché. Il a abusé d’une vingtaine de jeunes filles sous la contrainte. Pascale Solet a également procédé à des détournements de mineures.

Le gouvernement a mis fin à son assourdissant silence suite au scandale des sextapes de Mohéliennes avec un ancien enseignant de l’Alliance française de Fomboni. Le 20 juillet, son porte-parole, Houmed Msaidié a annoncé dans une émission diffusée sur la page Facebook de nos confrères de Fcbk fm, le lancement d’un avis de recherche de l’auteur présumé de la diffusion des vidéos à caractère pornographique, Pascal Solet : » le gouvernement français a déjà lancé un avis de recherche. Un comité villageois est mis en place dans le village natal de l’auteur de ces vidéos pour faciliter son arrestation « , énumère le ministre de l’agriculture. Par ailleurs, celui-ci a affirmé qu’en cas de capture du fugitif, il pourrait être déféré soit chez un magistrat comorien ou français.

Cette version est quelque peu contredite par l’actuel secrétaire général du Conseil Supérieur de la Magistrature, Soilih Mahmoud, qui a exclu, lors d’une émission diffusée ce 21 juillet toujours sur fcbk fm, une opération d’extradition en cas d’arrestation du prédateur sexuel. « Nous avons une coopération judiciaire avec la France. Même si nous ne l’avions pas, nous serions dans l’obligation de coopérer. Il s’agit d’actes graves », a déclaré l’ancien procureur général.L’ancien parquetier avance un nombre effarant de victimes de Pascal Sorel. « On parle d’une vingtaine de jeunes filles qui ont agi sous la contrainte et parmi elles, nombreuses sont des mineures ». Cette assertion éloigne de plus belle le consentement entendu ici des jeunes filles en ce qui concerne celles qui ont atteint la majorité, sans parler des détournements de mineures dont il a fait preuve. Ce n’est sans doute pas pour rien que le secrétaire général du Conseil Supérieur de la Magistrature a insisté sur la qualité de victimes des jeunes filles. Il ne peut qu’être qu’au courant qu’elles sont inculpées au même titre que Pascal Sorel des faits de fornication et de diffusion de vidéos à caractère pornographiques.

Soilihi Mahmoud: « on parle d’une vingtaine de jeunes filles qui ont agi sous la contrainte et parmi elles, nombreuses sont des mineures ».

En attendant les conclusions de l’enquête ouverte par le parquet de Fomboni, l’Alliance française de Moheli assure le service minimum depuis ce 20 juillet, » au profit des étudiants comoriens », selon un communiqué publié par le gouvernorat de moheli.

Pour rappel, quelques semaines après avoir quitté les comores, un ancien enseignant de l’alliance franco-comorienne aurait fait circuler des vidéos à caractère pornographique, réalisé dans le cadre privé avec des jeunes filles comoriennes sur internet. L’affaire a provoqué l’indignation et la colère de la population comorienne. Le 13 juillet 2022, le gouverneur de Moheli avait mis en » arrêt les activités » de l’ancien employeur de l’auteur présumé.

En tout cas, cette affaire ne fait que commencer. Elle provoquera, à n’en pas douter, encore beaucoup de remous.

Ali Mbae