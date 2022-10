«

L »a France a une incroyable…paranoïa. Salma, actrice vedette du film Amani, n’a pas eu son visa pour assister à la projection de ladite œuvre à Paris.

Sa volonté de retourner aux Comores avant l’expiration de son visa est remise en cause. Ces sous-entendus humiliants doivent cesser. Nos artistes veulent rayonner, veulent se réaliser pleinement », Toufeyli Maecha.

Please follow and like us: