Parc solaire du Dahu: Les techniciens projettent doubler la capacité de stockage

Des techniciens de la centrale solaire de Fumbuni sont à pied d’œuvre pour augmenter la capacité de stockage du site en plus des dix mille quatre-vingt panneaux solaires. Jusqu’à hier, jeudi 4 août, les travaux de génie civil sont en phase de bétonnage avant que les vingt-quatre batteries arrivent aux Comores.

“Une alimentation nocturne à 100%”

Le gestionnaire de stock de la centrale, Amir Mohamed, promet l’élimination de la synchronisation dès la mise en marche de l’ensemble des batteries. “La centrale aura uniquement besoin d’un courant d’appel pour les transformateurs dans un laps de temps. Nous aurons, en tout, trente-six batteries. Juste un courant d’appel pour les transformateurs. Il pourrait avoir la possibilité d’alimenter la nuit. Et, avec l’arrivée du Step, on pourrait garantir une alimentation nocturne à 100%”, espère-t-il. À l’entendre, les trente-six batteries permettront de se doter d’une capacité de stockage de six mégawatts correspondant à trois mégas de puissance.

Un des techniciens du parc solaire de Dahu, Moustoipha Mohamed, évoque le système de sécurité de la centrale solaire. Il précise que les aléas naturels peuvent au préalable être détectés pour la sécurité du parc. “Un système de surveillance est mis en place dans cette centrale. L’anémomètre permet d’éviter des impacts des catastrophes au niveau des panneaux. Il existe un système de tracking qui facilite le chargement maximum de ce parc”, indique le technicien.

Capacité de production



De son côté, le responsable des opérations de maintenance, Hassane Soilihi, annonce que Innovent injecte actuellement trois mégas de 7h30 à 17h dans le réseau de la Société nationale de l’électricité des Comores (Sonelec). “À partir de 18h, on alimente Kwambani Mbadjini jusqu’à la région de Domba. Nous alimentons jusqu’à 00h:45 en cette période de festivités. Mais, avant nous alimentions jusqu’à la matinée. C’est aléatoire car tout dépend du stockage des batteries”, affirme-t-il.

