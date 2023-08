Panne chez Comores télécom : impossible de recevoir de l’argent reçu par transfert

Une grosse panne frappe actuellement l’opérateur de télécommunications majeur des Comores, Comores Télécom, plongeant les abonnés dans un isolement numérique sans précédent. Tous les services, qu’il s’agisse de la connexion internet ou de la téléphonie, sont actuellement hors service pour les utilisateurs de cet opérateur, les laissant coupés du reste du monde.

Les répercussions de cette panne ne se font pas attendre et touchent de plein fouet les entreprises comoriennes. La perturbation des communications a entraîné des conséquences directes sur les activités économiques, en particulier sur les transferts d’argent. Les systèmes de transfert d’argent mondiaux tels que Moneygram, Ria et Western Union ne sont plus opérationnels aux Comores, rendant impossible la réception d’argent par ces canaux vitaux.

L’absence de communication est ressentie de manière généralisée par les abonnés de Comores Télécom. Les tentatives de joindre des numéros associés à cet opérateur se soldent par des échecs, exacerbant le sentiment d’isolement et de frustration parmi les utilisateurs. Les réseaux sociaux, les appels professionnels et les interactions personnelles sont tous mis en suspens en raison de cette panne soudaine et inexpliquée.

Dans un contexte où la communication est devenue une partie essentielle de la vie quotidienne, l’opérateur Comores Télécom reste étrangement silencieux quant à la cause et à la résolution de cette panne. Les clients en quête de réponses et de solutions se trouvent dans une impasse, tandis que les spéculations sur les raisons de cette panne abondent.

Une lueur d’espoir brille cependant pour certains. L’opérateur Telma, le deuxième opérateur téléphonique présent aux Comores, continue de fonctionner normalement, offrant une bouffée d’air frais pour ceux qui cherchent à rester connectés.

Misbah Said