Ousmane Sonko: Toutes les accusations initiales abandonnées mais condamné à deux ans de prison ferme.

Ousmane Sonko, le principal opposant politique au président sénégalais Macky Sall, a été condamné à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Cette décision est issue du procès qui l’opposait à l’ex-masseuse Adji Sarr. Cependant, Sonko a été acquitté des accusations de viol et de menace de mort pour lesquelles il était initialement poursuivi.

Selon le code pénal sénégalais, la « corruption de la jeunesse » implique le débauchage ou la facilitation de la débauche d’une personne de moins de 21 ans. Cette condamnation rend Sonko inéligible pour l’élection présidentielle de 2024.

La décision a provoqué des heurts entre les partisans de Sonko et les forces de l’ordre, entraînant la mort de neuf personnes à Dakar et Ziguinchor. Saloly Fadel Tourè, secrétaire administratif du parti Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef), fondé par Sonko, a déclaré que le verdict était une victoire, car toutes les accusations initiales ont été abandonnées.

ANTUF Chaharane