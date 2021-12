Oui nous diffuserons le concours de la lecture du Coran organisé par Foundhi Djibril

Une publication de Foundhi Djibril nous a beaucoup marqué. Oui on ne s’attendait pas à ça. Foundhi Djibril qui prend la défense de Comores infos en tant que média et son rôle d’informer. Oui nous n’avons jamais été tendre avec Foundhi Djibril. Ses activités sur Air Darassa et ses affaires ont toujours été publiées sur Comores infos. Les actions positives comme négatives sont toujours publiées. Foundhi Djibril a lancé une invitation pour la diffusion du Moussaba pour qu’on diffuse en DIRECT sur la chaîne Comores infos, notre correspondant et responsable à Marseille diffusera bien sûr ce concours car on préfère encourager les jeunes à lire le Coran que à suivre Nyora.

Dans cette prise de position Foundhi Djibril nous donne une leçon de démocratie en acceptant la critique. Il donne également une leçon aux politiques comoriens comme Azali et ses ministres que les journalistes ne doivent pas être muselé mais doivent être libre même s’ils critiquent le gouvernement. Un homme qui respecte la liberté d’expression est un démocrate quelque soit sa position.

Il faut également retenir que le site Comores infos est complètement indépendant et ne sera jamais le défenseur d’un homme politique ou religieux. En 2022 Comores infos fêtera ses 10 ans d’existence.