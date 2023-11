Où Soilah a-t-il bien pu dénicher la somme colossale de 283 000 euros destinée à la construction de la pyramide de Pondzi ?

Dans l’épaisse trame de l’affaire NAZRAGATE, une équation demeure sans réponse, tout comme les innombrables questions qui gravitent autour de ce scandale. La récente révélation audio a levé le voile sur le mystérieux capitaine Soilahoudine Soidiki Mbapandza, s’accuse lui-même de son implication dans la pyramide de Ponzi de Nazra. La question persiste : d’où Soilahou a-t-il tiré les fonds pour investir dans cette vaste escroquerie ? D’où a-t-il eu 140 millions fc soit environ 283 000 euros ?

Face aux péripéties de l’affaire et aux liens avec les puissants du régime, Soilahou, s’est métamorphosé en juge pour assouvir sa vengeance contre Nazra Blanche-Neige. Des sommes colossales, un pactole qui ferait rougir le diable, soulèvent des interrogations sur la fulgurante fortune accumulée par ce jeune formé à Abu Dhabi.

Il est difficile de ne pas se remémorer que Soilahou se présentait il y a à peine deux ans comme l’enquêteur ayant prétendument démantelé un réseau criminel acheminant de l’or « Malgache » des Comores vers Abu Dhabi. Les doutes persistent sur la véracité des saisies et des déclarations, d’autant plus que c’est Soilahou lui-même qui avait géré l’or en question. Est-ce que l’argent investi dans l’affaire Nazra provient d’un détournement d’or perpétré en catimini, défiant ainsi ses supérieurs ? Un brigand un jour, un brigand toujours – le capitaine Soilahou sent l’or des Malgaches.

Toybou. A