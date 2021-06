Où en sommes-nous avec les 150 millions d’euros promis aux Comores par la France en juillet 2019.

La rencontre entre les présidents français, Emmanuel Macron, et comorien, Azali Assoumani en juillet 2019, avait donné lieu à la signature d’un document-cadre. La France s’était engagé à verser 150 millions d’euros aux Comores entre 2019 et 2021. Une part importante de cet argent envoyé à Anjouan comme le dit le document-cadre. Une part importante de cette somme sera dédiée à l’île d’Anjouan. Cette signature entre les deux nations vise à apaiser les tensions diplomatiques qui ont secoué les deux pays depuis un moment.

Parmi les objectifs affichés dans cette soit disant convention, les deux parties ont fixé comme priorités :

D’œuvrer « en faveur d’une gestion rationnelle de la circulation des personnes » et convenir à « un cadre propice à une circulation légale des personnes en toute sécurité. »

De relancer « la coopération bilatérale entre la France et l’Union des Comores avec un projet ambitieux de développement axé sur la formation et l’insertion professionnelle des jeunes, l’éducation, l’emploi, l’agriculture et la santé. »

De signer « un accord intergouvernemental permettant une refonte de la coopération sanitaire.

Dans cette convention l’Union des Comores s’etait engagé à « contrôler les mouvements en direction de Mayotte » mais aussi à « contrôler les ateliers de fabrication de kwassas et à démanteler ceux dont l’activité concourt à l’immigration illégale. »

La France a t- elle réellement donné cet argent aux Comores ? Si oui où est passé cette Somme d argent? Et comment est-il possible que le président de la république puisse signer un tel accord en vendant l’ile comorienne de Mayotte à la France pour 150 millions €?