Organisation de la commémoration anniversaire de la détention de l’ancien président Sambi.

Le comité de soutien de l’ancien Président Sambi Bashrahil Mohamed FARID a publié un communiqué de presse destiné aux autorités politiques, aux dignitaires des villes et des villages, et aux organisations de la société civile des Comores. Le communiqué appelle au soutien pour la célébration du triste anniversaire de l’incarcération de Mr Sambi, du Docteur Salami Abdou, de Mr Bobocha, et de tous les prisonniers politiques.

À partir du 10 août 2023, le comité organisera des débats ouverts à tous, invitant la participation et l’implication de diverses organisations, collectifs, ou individus. Le but est de déclarer la journée du samedi 26 août 2023, anniversaire de la détention de l’ancien président Sambi, comme date commémorative de la détention de tous les prisonniers politiques des Comores.

Le comité communiquera prochainement les programmes et les manifestations prévues à cet effet, soulignant l’importance du soutien et de l’implication indéfectible de tous.

Cette initiative vise à sensibiliser le public à la situation des prisonniers politiques et à promouvoir la justice et les droits de l’homme dans le pays. La participation active de la communauté est essentielle pour faire entendre ces voix et pour travailler ensemble vers un avenir plus juste et équitable.

Saïd Hassan Oumouri