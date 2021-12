Orange quitte la Mouvance

Après avoir annoncé un mois plus tôt ne pas vouloir être comptable de la gestion politique du pouvoir, le parti Orange de l’ex ministre de l’Intérieur Mohamed Daoudou alias Kiki, vient de claquer la porte de la Mouvance présidentielle.

On le voyait venir, ce divorce. Hier jeudi nous avons appris le départ du parti Orange de la Mouvance présidentielle. L’information qui a tout d’un coup de massue nous a été confirmée par la Mouvance. « Je confirme qu’Orange a quitté la Mouvance », dit Ali Mliva Youssouf son secrétaire général. Quant à la question de savoir comment il a accueilli cette décision, il nous renvoie aux intéressés sans pour autant se priver de commendataires. « Coup de massue ou pas, je relativise les choses car la Mouvance elle est là et derrière le chef de l’État. Néanmoins, je constate hélas comme d’autres Comoriens que ce départ est acté juste trois mois après que leur chef en la personne du ministre de l’Intérieur a été limogé du gouvernement ».

Au mois d’août dernier, Mohamed Daoudou alias Kiki n’a pas été reconduit au poste de ministre de l’intérieur qu’il occupait depuis juin 2016. Début novembre, son parti déclare publiquement prendre ses distances, car ne voulait pas être comptable de la gestion politique du pouvoir à partir de l’éviction de Mohamed Daoudou. Cette annonce a fait mouche dans le milieu politique : une bonne nouvelle pour l’opposition, une mauvaise pour le pouvoir. Le chef de l’État aurait même contacté à cet effet son ancien ministre qui se trouve depuis plusieurs mois à l’étranger.

Il faut dire que sauf à être crédule, Orange avait bel et bien envoyé des signaux de ce divorce. Dans une interview à La Gazette des Comores le 11 juin dernier, Mohamed Toiaanmou avait révélé le ressentiment d’Orange vis-à-vis du pouvoir, affirmant que leur parti n’était « pas traité à sa juste valeur ». « Nous ne nous retrouvons pas dans ce régime… La seule et unique chose qui lie le parti Orange à la CRC est le fait que Kiki est ministre. S’il est évincé, nous prendrons acte et formerons une opposition constructive. », avait soutenu le porte-parole, à cette époque où les rumeurs d’un remaniement imminent allaient bon train. Il est évident que ce traitement (un seul ministre sans aucun directeur ni secrétaire général…) qui ne tenait pas compte de l’importance politique d’Orange, ne pouvait pas favoriser l’esprit de solidarité et de bonne collaboration qui devait sous-tendre les rapports entre les deux parties. Les dernières élections législatives et municipales ont encore porté ces contradictions au-devant de la scène, le parti Orange ayant refusé de retirer ses candidats en faveur du parti présidentiel la CRC.

Mais la Mouvance nie mordicus les affirmations de son ex allié quant au traitement qu’il déplore. « Je vous assure que la Mouvance n’a jamais eu de traitement fâcheux ou déséquilibré envers ses membres. Certes il peut y avoir des différences d’appréciation à tous point de vue à l’intérieur de nous-mêmes mais cela n’a jamais été assimilé comme étant de mauvais traitements. Et quand bien même il est vrai ou pas, pourquoi maintenant alors que pendant 5 ans on n’a jamais entendu des propos pareils ? C’est ça ce qui me gêne », regrette M. Mliva, avant d’enchainer : « Pourquoi ne pas avoir quitté la Mouvance avant, mais juste trois mois après leur sortie du gouvernement ? ». Nous avons essayé de joindre par téléphone le porte-parole d’Orange, sans succès. En attendant, le parti continue son petit bonhomme de chemin. Il enchaine les mises en place de ses coordinations régionales en vue, sans l’ombre d’un doute, des échéances électorales de 2024 et 2025.

Toufé Maecha / LGDC