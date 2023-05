Orange présente ses condoléances à la Tanzanie

Suite à la disparition tragique de l’ancien ministre des affaires étrangères de la Tanzanie Mr MEMBE, le president du parti orange Mr Mohamed Daoudou s’est rendu ce matin à l ambassade de la république unie de Tanzanie pour présenter les sincères condoléances du parti orange aux autorités tanzaniens, à la famille du défunt et à ses proches. Mr MEMBE était ami des Comores et un frère de l’ancien Ministre de l intérieur. Pour l’occasion, Mr mohamed Daoudou a annoncé aux autorités tazaniens que le parti Orange soutient l initiative et le combat de l ONG waraba d ‘Afrique en partenariat avec 27 autres arganisations panafricaines pour que le prix Nobel de la paix soit attribué a Madama Samia Suluhu HASSAN presidente de la République unie de la tanzanie