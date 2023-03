Opposition comorienne : le front commun élargi prêt à participer aux élections sous conditions

Le front commun élargi de l’opposition comorienne a envoyé une lettre au président en exercice de l’Union Africaine pour discuter des conditions de leur participation aux prochaines élections électorales. Cette plate-forme regroupant plusieurs partis de l’opposition conteste la légitimité du président Azali Assoumani et a boycotté les assises nationales organisées à la suite d’un référendum contesté en 2019. Ils ont également renié le dialogue national et les élections de la même année.

Dans leur lettre, le front commun élargi a soumis plusieurs préalables, notamment la cantonnement des forces de l’ordre dans les casernes le jour des élections, ainsi que la mise en place d’une composition tripartite paritaire pour la gestion des élections, comprenant des représentants du pouvoir, de l’opposition et de la société civile.

Le front commun élargi a exprimé sa volonté de réconcilier le pays afin que les prochaines élections ne prolongent pas les crises déjà en cours. Ils sont également préoccupés par la stabilité, la paix et la cohésion sociale de leur pays, qui sont les gages de son vrai développement.

Cependant, certains membres de l’opposition ont interprété cette lettre comme une reconnaissance tacite du régime qu’ils ont contesté pendant sept ans. Malgré cela, le front commun élargi ne ferme pas la porte à la discussion pour aboutir à un réel progrès démocratique pour le pays.

Le front commun élargi a déjà commencé sa campagne dans les différentes localités de Ngazidja, affirmant qu’il n’y aura pas d’élections présidentielles en 2024. Cette position est en contradiction avec la lettre qu’ils ont envoyée au président en exercice de l’Union Africaine.

Il est maintenant crucial que toutes les parties impliquées dans les élections futures travaillent ensemble pour garantir un processus électoral juste et transparent. La participation du front commun élargi à ces élections est importante pour la crédibilité et la légitimité de ce processus. Espérons que les discussions en cours conduiront à un accord mutuellement bénéfique pour toutes les parties concernées et contribueront à renforcer la démocratie et la stabilité politique des Comores.