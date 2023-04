Opération Wuambushu : Les Comores refusent d’accueillir les expulsés de Mayotte, la tension monte entre les deux pays

Le gouvernement comorien a officiellement annoncé ce lundi 24 Avril 2023 qu’il ne comptait pas accueillir les expulsés dans le cadre de l’opération Wuambushu, projetée par le gouvernement français à Mayotte. Cette annonce intervient alors que la France prévoit de démarrer officiellement cette opération ce samedi 22 Avril.

Le porte-parole du gouvernement comorien, Houmed Msaidie, a fermement dénoncé cette initiative, qui consiste en l’expulsion forcée des Comoriens vivant dans l’île de Mayotte. Selon lui, cette opération est contraire aux conventions internationales en matière de droits de l’homme, et viole les principes fondamentaux de la libre circulation des personnes.

Le gouvernement comorien a également déclaré qu’il entendait faire valoir ses droits devant les instances internationales compétentes pour obtenir la cessation immédiate de cette opération. De nombreuses organisations de la société civile, ainsi que des personnalités politiques et des associations de défense des droits de l’homme, ont également dénoncé cette initiative de la France.

L’opération Wuambushu a suscité une vague d’indignation en France, aux Comores et à La Réunion, où elle a été qualifiée de « politique xénophobe » et de « violation flagrante des droits de l’homme ». Selon les organisations de défense des droits de l’homme, cette opération vise principalement les personnes les plus vulnérables, qui ont souvent fui les violences et la pauvreté dans leur pays d’origine pour chercher refuge à Mayotte.

Face à cette situation, de nombreux observateurs craignent que cette opération ne provoque une crise humanitaire sans précédent dans la région, et appellent les autorités françaises à reconsidérer leur position. En attendant, le gouvernement comorien reste mobilisé pour défendre les droits de ses ressortissants et garantir leur protection, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Pour rappel Mayotte est île comorienne sous occupation française depuis 1974. Les nations unies reconnaissent Mayotte comme comorienne.



Misam