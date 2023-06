Opération Wuambushu : Face à la professionnalisation des passeurs, la brigade nautique dépassée.

Depuis avril, des centaines d’officiers supplémentaires ont été déployés à Mayotte pour lutter contre l’immigration illégale dans le cadre de l’opération Wuambushu. La brigade nautique patrouille sans relâche dans l’océan Indien, traquant les embarcations de migrants, souvent des kwassa-kwassa, des bateaux rudimentaires utilisés par les passeurs comoriens. En 2022, 571 kwassa-kwassa sur 772 détectés ont été interceptés. Cependant, le nombre réel de bateaux qui réussissent à atteindre Mayotte reste inconnu. Les autorités estiment que les interceptions ne représentent qu’un tiers des tentatives d’arrivée. Parallèlement, plus de 26 000 personnes ont été expulsées de Mayotte en 2022, principalement vers les Comores. Malgré les efforts, l’efficacité de l’opération Wuambushu reste incertaine. Les passeurs se sont professionnalisés, rendant leur détection et leur interception plus difficiles. De plus, certains renforts ont déjà quitté l’île, et la « haute saison » des traversées de migrants est sur le point de reprendre.

Saïd Hassan Oumouri