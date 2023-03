39 jours avant la Rafle Macron à Mayotte, le gouvernement Comorien reste muet.

La situation est alarmante à Mayotte, où la Rafle Macron est prévue pour le 21 avril. D’ici là, il ne reste que 39 jours. Cette opération consiste à arrêter, détruire des logements et déplacer de force 150 000 à 200 000 hommes, femmes et enfants à Anjouan en seulement deux mois.

Alors que la société civile comorienne dénonce un nettoyage en cours et alerte sur ses effets néfastes, les autorités de Moroni ont choisi de rester silencieuses à ce sujet.

Cette rafle sera la plus grande arrestation d’individus dans l’histoire de l’humanité et la plus grande rafle organisée par l’État français depuis 1942, lorsqu’il avait arrêté 13 000 juifs au Vel’ d’Hiv. Cela constituera également la plus grande opération de déplacement forcé de population, en violation de la résolution 31/4 des Nations Unies.

Il est crucial de prendre conscience de cette situation et d’agir pour empêcher cette opération. Nous ne pouvons pas prétendre que nous ne savions pas. Partagez cette information pour informer les autres et prenez des mesures pour faire pression sur les autorités afin d’arrêter cette opération inhumaine