L’opération Wuambushu à Mayotte, visant à déplacer des »migrants illégaux » et à les expulser vers l’île comorienne la plus proche, connaît actuellement une escalade des tensions et de la violence. Trois policiers ont été blessés lors d’affrontements avec des habitants. Un reportage de BFM TV avait précédemment recueilli le témoignage d’un habitant comorien de Mayotte, qui affirmait que les forces de l’ordre seraient accueillies par des « cocktails Molotov » et que des représailles et violences suivraient les décasages et expulsions.

Ces événements confirment les craintes soulevées par ce témoignage, mettant en évidence la nécessité d’aborder la situation par des moyens autres que la violence des décasages et des expulsions sans procédure légale. Les autorités doivent prendre des mesures pour garantir le respect des droits et des biens des individus concernés par l’opération Wuambushu.

Le dialogue entre les gouvernements concernés, ainsi qu’avec les communautés locales, sont essentiels pour trouver des solutions durables.La violence n’apportera que davantage de souffrances, il est donc impératif de privilégier des approches constructives et respectueuses.

Antuf chaharane