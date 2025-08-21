Opération de contrôle d’identité : 2 000 contrôles, 8 expulsions en 5 jours selon le ministère de l’Intérieur

Une semaine après le lancement de l’opération de contrôle d’identité et de séjour des étrangers, le ministère de l’Intérieur a dressé un premier bilan. L’initiative, déployée dans les villes de Moroni, Mutsamudu et Fomboni, a permis de vérifier la situation de plus de 2 000 personnes en l’espace de cinq jours.
Selon le communiqué officiel, 180 étrangers ont été interpellés lors de cette opération. Parmi eux, 23 se trouvaient en situation irrégulière : huit ont été expulsés et quinze placés en rétention administrative. Le ministère souligne que cette action s’est déroulée « dans le calme, la dignité et le respect des droits fondamentaux », saluant le professionnalisme des forces de police mobilisées.
L’opération a également mis en lumière la situation de certains ressortissants comoriens : plus de 150 citoyens contrôlés ne disposaient pas de carte d’identité. Ces derniers ont été invités à régulariser leur situation dans un délai de 15 jours.
Face à ces constats, le ministère annonce son intention d’intensifier ces contrôles et de les étendre à l’ensemble du territoire national, en partenariat avec les mairies et les opérateurs économiques. Il appelle par ailleurs les employeurs à coopérer avec les autorités et à veiller au respect des dispositions légales concernant l’emploi et le séjour des travailleurs étrangers, sous peine de sanctions.
« Le ministère de l’Intérieur reste pleinement engagé à œuvrer avec tous les partenaires pour garantir la stabilité économique, la sécurité de la population et la préservation de l’ordre public », conclut le communiqué daté du 20 août 2025.
