Opération Darmanin: Expulsion massive et destruction de bidonvilles à Mayotte :

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, préparerait une opération de grande envergure à Mayotte, selon l’hebdomadaire « Le Canard Enchaîné ». L’opération « Wuambushu », signifiant « tentative pour la première fois » en mahorais, consisterait en une expulsion massive d’étrangers en situation irrégulière accompagnée de la destruction de bidonvilles. Cette décision aurait été validée par le président Emmanuel Macron lors d’un conseil de défense, affirme le journal.

L’opération impliquerait un demi-millier de gendarmes et de policiers supplémentaires aux 750 policiers et 600 gendarmes déjà présents à Mayotte. L’objectif serait de mettre fin à l’immigration illégale et de contrôler la délinquance dans un délai de deux mois, indique le journal. Le début de l’opération est prévu pour le 20 avril, après le ramadan, et coïnciderait avec un débat au parlement sur l’immigration.

Le ministre de l’Intérieur aurait également des ambitions politiques derrière cette opération, visant à devenir Premier ministre, selon le journal. Cependant, certains cadres des forces de l’ordre et de l’armée ont exprimé leur scepticisme quant à l’efficacité de cette opération. Mayotte a déjà un taux élevé d’expulsions et les personnes expulsées reviennent souvent, déclare un haut fonctionnaire sous couvert d’anonymat