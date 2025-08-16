Opération coup de filet : la police met fin à la vente ambulante illégale menée par des étrangers 

La Police nationale a intensifié ses actions pour mettre fin à la vente ambulante illégale sur le territoire. Une vaste opération, menée par la Surveillance du Territoire avec l’appui du Groupe d’Intervention de la Police Nationale (GIPN), a permis d’interpeller plusieurs personnes, principalement des étrangers, exerçant cette activité sans autorisation.
Selon les autorités, certains vendeurs étaient équipés de boîtes, thermos et divers matériels destinés à la vente de produits sur la voie publique. D’autres avaient illégalement occupé des emplacements pour installer leurs stands, en violation des lois en vigueur.
La Police nationale rappelle que ces pratiques sont strictement interdites. « Toute personne surprise à exercer une activité commerciale sans autorisation sera immédiatement sanctionnée », avertissent les forces de l’ordre. Des mesures strictes et des sanctions sévères sont prévues pour dissuader la récidive.
