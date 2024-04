Nouvelle autorisation pour R’komor après des incidents répétés

R’komor Airlines, confrontée à des défis de sécurité significatifs avec son appareil Fokker-50, se prépare à étendre ses opérations à l’international malgré un historique récent d’incidents. En février dernier, une crevaison de pneus lors de l’atterrissage à l’aéroport de Wani a causé des dommages à l’hélice de l’avion. Cet incident n’a pas fait de blessés mais soulève des questions sur la fiabilité de la flotte de la compagnie. Il s’agissait de la deuxième occurrence de ce type à Ndzuani, ce qui a incité l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (Anacm) à imposer un arrêt des liaisons commerciales pour une inspection rigoureuse.

La décision de l’Anacm de lever l’interdiction vient après une série de contrôles de maintenance effectués au Kenya. Les responsables de l’Anacm ont exprimé leur satisfaction quant au respect des exigences de sécurité, après réception de la liste complète des travaux réalisés et du certificat de remise en service. « Après la maintenance, on nous a envoyé la liste des travaux réalisés et le certificat de remise en service délivré par ce centre avec tous les documents. Donc il n’y avait pas lieu de procéder à des inspections complémentaires », a indiqué une source au sein de l’agence.

Malgré ces assurances, la prudence reste de mise, surtout avec les plans de la compagnie de lancer des vols vers Dar-es-Salam et Zanzibar. Les responsables ont prévenu de la nécessité de minimiser les atterrissages fréquents dans les îles en raison de l’état précaire des pistes. « Nous ferons de notre mieux pour éviter que le Fokker se pose régulièrement dans les îles en raison notamment de l’état de la piste », a déclaré un porte-parole de R’komor Airlines.

Cet équilibre entre expansion et sécurité illustre le défi constant de R’komor Airlines dans son ambition de devenir un acteur plus influent sur le marché international, tout en assurant la sécurité de ses passagers et le respect des normes de sécurité aérienne.

ANTUF Chaharane