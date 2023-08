Nouvelle arrestation : L’animosité des autorités de Moroni envers les Anjouanais se confirme.

Depuis six ans, l’ex-président Sambi est détenu, suscitant l’indignation de nombreux Comoriens. Récemment, des partisans et sympathisants de Sambi ont tenté d’organiser une cérémonie religieuse en son honneur, tout en dénonçant l’injustice qu’il subit, ainsi que d’autres prisonniers politiques sous le régime d’Azali Assoumani, au pouvoir depuis 2016. Il est à noter que c’est le soutien de Sambi qui a permis à Azali d’être élu au second tour.

À Mutsamudu, un homme nommé Mkolo a utilisé un mégaphone pour inviter la population à une prière pour la libération de Sambi. Suite à cet appel, Kernos et Zola ont été arrêtés par la police. Les autorités les considèrent comme les instigateurs de cet appel. Selon un témoin, l’ordre d’arrestation émanerait directement du ministère de l’Intérieur à Moroni.

Ce témoin s’insurge contre le traitement discriminatoire à Anjouan. Alors qu’à Moroni, un leader politique en exil a été autorisé à tenir un meeting politique, à Anjouan, toute expression d’opinion politique est violemment réprimée. Cette discrimination va au-delà de la politique; elle témoigne d’une animosité des autorités de Moroni envers les Anjouanais.

Said Hassan Oumouri