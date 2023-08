Nour ElFathou : Sur le point de diriger la CRC en tant que secrétaire Général?

Ce week-end, la capitale comorienne est le théâtre du congrès de la CRC (Convention pour le Renouveau des Comores), le parti au pouvoir. Un événement politique d’envergure où les membres du parti présidentiel se réunissent pour élire leur premier secrétaire général en vue de la préparation des prochaines élections présidentielles.

Parmi les discussions en cours et les spéculations qui agitent les coulisses de ce congrès, le nom de Nour ElFathou se fait entendre avec insistance. Fils et conseiller du chef de l’État, Azali Assoumani, il est devenu une figure de plus en plus influente au sein de la politique comorienne. La rumeur veut qu’il soit en lice pour prendre la tête du parti au pouvoir.

Au fil des derniers mois, Nour ElFathou a su se démarquer en prenant une place active sur la scène politique. Parcourant les îles et les villages, il s’efforce d’attirer davantage d’adhérents à la CRC. Ses efforts sont loués par certains politiciens du pouvoir, y compris des élus, qui le poussent à solliciter la confiance des militants et à envisager la succession du secrétaire général actuel, l’indéboulonnable Belou.

Dans une interview accordée au journal Al-watwan en début de semaine, Belou a déclaré sa disposition à laisser place aux « jeunes » dans les postes de responsabilité. Cette déclaration a été interprétée par beaucoup comme une indication de son éventuel retrait et de la recherche d’une relève plus jeune. Nour ElFathou, dont le nom revient régulièrement dans les discussions, semble être un candidat naturel pour remplir ce rôle.

Cependant, malgré le soutien et les encouragements, le potentiel successeur Nour ElFathou semble faire preuve d’une certaine hésitation quant à l’acceptation de ces lourdes responsabilités. La proximité des échéances électorales ajoute une pression supplémentaire à la prise de décision, et il se pourrait qu’il prenne plus de temps pour peser le pour et le contre de cette proposition.

Soibah Said