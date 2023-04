Nour El fath, Conseiller privé du Président, s’est entretenu avec les jeunes de Moroni

La rencontre de ce dimanche 9 Avril a été marquée par la présence de nombreuses personnalités politiques, parmi lesquelles Ali Ibouroi, Ministre de l’Energie, Daniel Ali Bandar, Secrétaire général du Gouvernement et Mohamed Soilihi Djounaid, Directeur général de la Société Nationale d’Electricité et du député de Mbadjini Nguwengwe Ali said Bakary.

Cette rencontre s’est déroulée dans le cadre du dialogue citoyen et politique engagé depuis le début du mois de ramadan à Ngazidja par le conseiller privé Nour El fath et le parti CRC.

Au centre des interventions, le parti CRC a dédié un temps d’échanges avec les jeunes issus des coordinations de Moroni autour d’un certain nombre de thèmes stratégiques qui ont une incidence particulier sur le mode de vie des Moroniens y compris la distribution et l’accès aux services de l’eau, les services d’électricité publique, la question du chômage des jeunes…

S.A