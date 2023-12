Nour El Fath Azali annonce l’arrivée d’Emirates Airlines

Moroni, Comores – Dans une annonce marquante ce 3 décembre 2023, Nour El Fath Azali, figure clé du développement économique comorien, a révélé l’arrivée imminente de la compagnie aérienne de renommée mondiale, Emirates Airlines, aux Comores. Cette nouvelle intervient dans un contexte de renforcement significatif du secteur de l’hôtellerie et du transport aérien dans l’archipel.

En marge de la COP28, Azali a exprimé sa satisfaction quant à la signature d’accords majeurs à Dubaï, visant à renforcer l’infrastructure hôtelière avec la reprise du Golden Tulip et l’extension de l’aéroport international Prince Said Ibrahim. Ces projets ambitieux illustrent l’engagement des Comores envers le progrès et le développement durable.

Le projet d’Emirates Airlines s’inscrit dans une série d’efforts soutenus sur trois ans par des acteurs clés, soulignant l’importance du travail collectif et de la persévérance. Cette initiative marque un tournant pour l’archipel, promettant de stimuler le tourisme et les échanges économiques, tout en renforçant la connectivité internationale des Comores.

L’arrivée de cette compagnie aérienne de prestige est attendue avec impatience et est perçue comme un signe prometteur pour l’avenir économique des Comores, ouvrant de nouvelles perspectives pour les résidents et les entreprises de l’archipel.

Said Hassan Oumouri