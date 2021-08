Nour El Fath aux hydrocarbures ou à la Douane?

Mais où va être nommé le fils du président Azali, Nour El Fath Azali ? C’est la question que tout le monde se pose en ce moment de remaniement du gouvernement.

La Douane comorienne rapporte gros en matière d’argent et c’est connu aux Comores, tous les directeurs qui sont passés se sont bien remplis les poches. Et il est très facile de faire rentrer les faux billets, la drogue et les voitures volées en Europe.

Les hydrocarbures rapportent des milliards d’argent. Ils permettent également de se mettre plein les poches sans trop se salir les mains.

Quel poste choisira Nour El Fath pour mieux préparer la succession de son père ?